Risultati in crescita per la Divisione Banche estere di Intesa Sanpaolo

MILANO (ITALPRESS) – Un modello solido, composto da 11 banche commerciali tra Europa Centro-Orientale ed Egitto e da una società di wealth management in Cina. In uno scenario economico e geopolitico complesso, sono in crescita i risultati della Divisione International Subsidiary Banks (ISBD) di Intesa Sanpaolo, guidata da Marco Elio Rottigni, che ha presentato oggi a Milano i risultati ottenuti nel 2022 e le prospettive di sviluppo previste dal Piano d'Impresa 2022-2025. Il Gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha una significativa presenza internazionale, che si articola in tre continenti. L'attività della Divisione ISBD si sviluppa attraverso 11 banche commerciali operative in 12 Paesi (Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, ...

