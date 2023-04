Rissa tifosi Napoli, De Laurentiis: "Serve legge Thatcher in Italia" (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Aurelio De Laurentiis furioso per gli scontri tra ultras del Napoli in curva B allo stadio Maradona. "E' una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi", afferma il presidente dei partenopei prima del convegno "Verso lo stadio del futuro" organizzato dalla Serie A al Coni. "Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti", ha concluso il numero uno azzurro. Festa scudetto Il presidente del Napoli si è soffermato sulla possibile festa scudetto per i tifosi partenopei: "A forza di parlare di festa Scudetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Aurelio Defurioso per gli scontri tra ultras delin curva B allo stadio Maradona. "E' una storia che dura da 50 anni, finché non si prende ladella, mutandola in, avremo sempre questi problemi", afferma il presidente dei partenopei prima del convegno "Verso lo stadio del futuro" organizzato dalla Serie A al Coni. "Quelli non sono veri, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e vericon episodi che sono sotto gli occhi di tutti", ha concluso il numero uno azzurro. Festa scudetto Il presidente delsi è soffermato sulla possibile festa scudetto per ipartenopei: "A forza di parlare di festa Scudetto ...

