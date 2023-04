Rissa sfiorata tra due gieffine dopo la finale del GF Vip: scoop di un ex gieffino (Di martedì 4 aprile 2023) A differenza di altre edizioni del GF Vip, quest’anno gli animi non si sono placati nemmeno per la finale. I gieffini sono rimasti spaccati in due gruppi e le antipatie non sono svanite. Sembra addirittura che ci sia stata una lite post puntata. Biagio D’Anelli ha parlato di una Rissa sfiorata tra due concorrenti del reality. “Rissa sfiorata” tra Micol e Antonella, il rumor lanciato da D’Anelli. In una serie di storie Instagram Biagio D’Anelli ha dichiarato che ci sarebbe stata una Rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. “Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri dopo sei mesi è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si sono spente, c’è stata una Rissa ... Leggi su biccy (Di martedì 4 aprile 2023) A differenza di altre edizioni del GF Vip, quest’anno gli animi non si sono placati nemmeno per la. I gieffini sono rimasti spaccati in due gruppi e le antipatie non sono svanite. Sembra addirittura che ci sia stata una lite post puntata. Biagio D’Anelli ha parlato di unatra due concorrenti del reality. “” tra Micol e Antonella, il rumor lanciato da D’Anelli. In una serie di storie Instagram Biagio D’Anelli ha dichiarato che ci sarebbe stata unatra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. “Annuncio, annuncio, annuncio. Ierisei mesi è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si sono spente, c’è stata una...

