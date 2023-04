Rissa in Curva B durante Napoli-Milan: arrestati due ultras (Di martedì 4 aprile 2023) La partita tra Napoli e Milan di domenica sera è stata la peggiore della stagione degli azzurri: in campo e sugli spalti. Mai era arrivata, fino alla partita contro i rossoneri, una partita giocata così male e gestita anche peggio dai tifosi. Pioli è riuscito ad imbrigliare alla perfezione Spalletti e a vincere in maniera netta una gara complicatissima. In Curva B, però, la situazione è sfuggita di mano agli ultras partenopei. Era stata indetta una protesta contro Aurelio De Laurentiis che, però, non tutti i gruppi organizzati hanno voluto rispettare e da lì ne è nata una Rissa tra i “Fedayn” e gli “ultras 72“. Scontri in Curva BRissa in Curva B: due arresti La Rissa scatenata in Curva B dagli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 aprile 2023) La partita tradi domenica sera è stata la peggiore della stagione degli azzurri: in campo e sugli spalti. Mai era arrivata, fino alla partita contro i rossoneri, una partita giocata così male e gestita anche peggio dai tifosi. Pioli è riuscito ad imbrigliare alla perfezione Spalletti e a vincere in maniera netta una gara complicatissima. InB, però, la situazione è sfuggita di mano aglipartenopei. Era stata indetta una protesta contro Aurelio De Laurentiis che, però, non tutti i gruppi organizzati hanno voluto rispettare e da lì ne è nata unatra i “Fedayn” e gli “72“. Scontri ininB: due arresti Lascatenata inB dagli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio_gaito : E’ ora di chiudere definitivamente con i violenti. Non si può far finta di niente di fronte al terrore provato da b… - DanyGilli : RT @CestariGiorgio: Spiegatemi una cosa , lasciando da parte la faziosità : la curva della Juventus è stata chiusa per cori contestabili e… - jhonny80schiano : @tifoso_perfetto @DiegoDeLucaTwit allora, negli ultimi 10 anni, non mi sono perso una partita in curva B (escluso i… - sidewayseye : RT @napolista: #Napoli, tafferugli in Curva B: scattano i primi due arresti (Repubblica) La Digos ha bloccato due aderenti al gruppo organi… - marcosalemi67 : RT @CestariGiorgio: Spiegatemi una cosa , lasciando da parte la faziosità : la curva della Juventus è stata chiusa per cori contestabili e… -