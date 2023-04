Risatine davanti agli insulti di De Benedetti | il video che inchioda Schlein

(Di martedì 4 aprile 2023) L'indignazione della sinistra è a intermittenza, scatta solo quando non riguarda gli avversari politici. Esempio plastico dell'assioma è quanto visto all'evento di Domani a Modena, sabato scorso, quando l'editore del giornale Carlo Deha insultato pesantemente la premier Giorgia Meloni nel silenzio complice della segretaria del Pd, Elly, anche lei sul palco. Ma Quarta Repubblica lunedì 3 aprile ha rivelato alcune immagini che offrono un'ulteriore aggravante per il comportamento della leader dem, che non solo evita di proferire verbo dopo le frasi sprezzante dell'ex editore di Repubblica, ma si esibisce indivertite. "Giorgia Meloni dimostra demenza, perché è contro l'interesse suo e del nostro Paese", le parole dell'ingegnere nel dibattito con la leader Pd in riferimento all'ultimo Consiglio europeo e ...

