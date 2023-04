Riparte la Coppa Italia: addio alla regola del gol in trasferta (Di martedì 4 aprile 2023) regola gol in trasferta Coppa Italia – La Coppa Italia Riparte con le semifinali della manifestazione, che metteranno di fronte da un lato Juventus e Inter (in quella che appare come una sorta di finale anticipata) e dall’altra Cremonese e Fiorentina, con i lombardi ultimi in classifica in campionato ma capaci di eliminare la capolista L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 aprile 2023)gol in– Lacon le semifinali della manifestazione, che metteranno di fronte da un lato Juventus e Inter (in quella che appare come una sorta di finale anticipata) e dall’altra Cremonese e Fiorentina, con i lombardi ultimi in classifica in campionato ma capaci di eliminare la capolista L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Riparte la Coppa Italia: addio alla regola del gol in trasferta. Dalle semifinali usciranno anche i nomi di due del… - sportli26181512 : Coppa Italia 2023, le partite e il calendario delle semifinali: La Coppa Italia riparte questa settimana con le due… - internewsit : Il Benfica riparte un giorno dopo l'Inter: due partite prima della coppa - - PNKMotorsport : ?? La Coppa Italia Turismo riparte con la pole position in 1a divisione del campione in carica Paolo Rocca ?? L'alfi… - misslollo98 : domani si riparte, dove tutto si era fermato due settimane fa. Ormai sfumato l'obiettivo coppa, ho visto i ragazzi… -