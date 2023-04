Rinnovo Leao | il piano di Maldini e Massara

(Di martedì 4 aprile 2023) Ildicon il Milan terrà banco in questo finale di stagione, ma la dirigenza rossonera ha unIldicon il Milan terrà banco in questo finale di stagione, ma la dirigenza rossonera ha un. Secondo Tuttosport, la nuova idea diè quella di proporre unpiù breve, tra i due e i tre anni, ma a cifre più alte: l’ingaggio salirebbe così a 7,5 milioni all’anno. Ora la palla passa ae al suo staff. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il cambio ruolo, dietro la punta, le tante voci sule sul mercato, i cattivi risultati sul campo. La non lucidità diè coincisa inevitabilmente con quella di tutta la squadra. Ma ...L'attuale contratto del portoghese andrà in scadenza il 30 giugno ...Alle cifre poc'anzi citate, sarebbe improbabile riuscire a trovare un degno sostituto di. Il ... e concludesse ottimamente il percorso nelle coppe non escludo anche un. Si parla molto di ...

Il Milan ad aprile, dopo la sosta, si giocava tutto o quasi: un posto tra le prime quattro in campionato e l'accesso alle semifinali di Champions League.Ma Leao, oltre che per il presente, è fondamentale anche per il futuro del Milan, con il club che, non a caso, sta lavorando a fondo per rinnovare al giocatore il contratto, attualmente in scadenza il ...