Rinnovo Di Lorenzo | quando firma il contratto? Parla l’agente

(Di martedì 4 aprile 2023) Giovanni Diè diventato il leader indiscusso del Napoli di Luciano Spalletti. Il nuovo capitano degli azzurri è diventato fondamentale per tutto il gruppo sin dal primo giorno della stagione. La sua esperienza e le sue caratteristiche lo hanno portato anche ad essere titolare inamovibile e insostituibile, come spesso ricordato da Luciano Spalletti. Il futuro di Giovanni Disarà ancora al Napoli, probabilmente fino alla fine della carriera. Attualmente ha ilin scadenza nel 2026 ma il suopresto potrebbe essere rinnovato. Di(Foto SSC Napoli)Dia fine stagione: l’annuncio Ildi Dicon il Napoli sembra imminenente, anche se al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : #DiLorenzo, l’agente: “Contro il #Milan una sconfitta salutare. Sul rinnovo…” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DI LORENZO - L'agente: 'Rinnovo? Ne parleremo a fine stagione, ora ha ragione De Laurentiis' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DI LORENZO - L'agente: 'Rinnovo? Ne parleremo a fine stagione, ora ha ragione De Laurentiis' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DI LORENZO - L'agente: 'Rinnovo? Ne parleremo a fine stagione, ora ha ragione De Laurentiis' - apetrazzuolo : DI LORENZO - L'agente: 'Rinnovo? Ne parleremo a fine stagione, ora ha ragione De Laurentiis' -

... è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su radio Kiss Kiss Napoli, rispondendo ad alcune domande tra cui ildel capitano ed il ko col Milan: Intervista agente di DiCalcioNapoli24.Lo ha eletto Consiglio nazionale riunitosi a Roma il 1° aprile, nell'ambito deldegli ... per l'Area carismatica - ministeriale Bruna Pernice; per l'Area formativaPasquariello; per l'...Si svolge a 12:00 - Conferenza stampa TIM FIGC - La presentazione deldella partnership ... si terrà a Milano presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo 14:00 - Attività di Governo -...

Di Lorenzo, l’agente: “Contro il Milan una sconfitta salutare. Sul rinnovo…” CalcioNapoli1926.it

Rinnovo di Di Lorenzo Sono d’accordo con De Laurentiis, dobbiamo fermarci con i festeggiamenti e nel parlare dei rinnovi. Dobbiamo solo pensare a vivere partita dopo partita in modo positivo, adesso ...Spalletti non ci sta. Ed è l'unico a parlare. Anche capitan Di Lorenzo resta in silenzio, ma al tecnico quei volti delusi non vanno giù.