Rimini, imbrattato il murales dell'uomo che allatta (Di martedì 4 aprile 2023) L'immagine di un uomo che allatta un bambino aveva diviso Rimini. Tra gli attacchi della Lega e la difesa dell'opera da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad. Il disegno, apparso per qualche tempo su un muro nei pressi del porto, in via Girolamo Savonarola, era stato realizzato da un collettivo di writer locali. Oggi però, lo stesso primo cittadino dà notizia dell'imbrattamento del murales con vernice bianca, avvenuto nella notte ad opera di ignoti. murales imbrattato, il sindaco: "Lo hanno reso immortale" "Rimini è e sarà sempre una città libera", dice Sadegholvaad e aggiunge sarcastico "Le sentinelle della libertà hanno provveduto alla liberazione di Rimini passando una mano di vernice bianca". Ma "con questo atto hanno per sempre reso immortale l'uomo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Rimini, imbrattato il murales dell’uomo che allatta - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Azione di ignoti. Il primo cittadino assicura: «Verranno vagliate le immagini per individuare i responsabili» - FabioVerbis : @Virna25marzo Certo la Digos! Questi che imbrattato il muro sono terroristi anti eco terroristi. Forse la Digos dov… - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: Azione di ignoti. Il primo cittadino assicura: «Verranno vagliate le immagini per individuare i responsabili» - Open_gol : Azione di ignoti. Il primo cittadino assicura: «Verranno vagliate le immagini per individuare i responsabili» -