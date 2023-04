Rimini | cancellato il murales dell’uomo che allatta un bambino Il sindaco | “Con questo atto lo hanno reso immortale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Ildiche raffigura un uomo intento adre unè statonella notte con della vernice bianca. Si tratta dell’ultimodi una polemica scatenata da quando era apparso recentemente il graffito, opera di un collettivo di writer locali, su un muro in via Girolamo Savonarola, nei pressi del porto. Il disegno, ormai irriconoscibile per la patina bianca degli imbrattatori, mostrava un uomo barbuto che, tenendo in braccio il suo, lo avvicinava a una mammella. Aa criticare il graffito è stato Matteo Montevecchi, consigliere regionale della Lega, definendolo “frutto della peggior ideologia perversa transfemminista”, e ricordando che nello stesso spazio dall’estate dell’anno scorso era presente “un altro ...