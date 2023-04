Rimini, bufera sul murales della “uoma” che allatta un bimbo: ma nella notte ignoti lo cancellano (Di martedì 4 aprile 2023) Rimini, 4 apr — Sta diventando un caso nazionale quello del murales Lgbt, raffigurante l’abominevole «uoma» trans con barba e seni mentre allatta un bambino, comparso a Rimini nei giorni scorsi: dopo aver diviso l’opinione pubblica con tanto di querelle tra sindaco (che difendeva l’opera) ed esponenti del centrodestra (che ne mettevano in evidenza la bruttezza e l’evidente tentativo di colonizzazione ideologica da parte di qualcuno dei soliti gruppetti di attivisti), stanotte qualcuno lo ha coperto con una coltre di vernice bianca. Il murales della uoma trans coperto da ignoti Ma facciamo un passo indietro, per meglio comprendere la dinamica dei fatti. Sono gli ultimi giorni di marzo, quando a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 aprile 2023), 4 apr — Sta diventando un caso nazionale quello delLgbt, raffigurante l’abominevole «» trans con barba e seni mentreun bambino, comparso anei giorni scorsi: dopo aver diviso l’opinione pubblica con tanto di querelle tra sindaco (che difendeva l’opera) ed esponenti del centrodestra (che ne mettevano in evidenza la bruttezza e l’evidente tentativo di colonizzazione ideologica da parte di qualcuno dei soliti gruppetti di attivisti), staqualcuno lo ha coperto con una coltre di vernice bianca. Iltrans coperto daMa facciamo un passo indietro, per meglio comprendere la dinamica dei fatti. Sono gli ultimi giorni di marzo, quando a ...

