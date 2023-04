Rifiuti: Gualtieri, l'impianto di Rocca Cencia chiuso per sempre (Di martedì 4 aprile 2023) "Oggi è una giornata bella e importante e attesa da tempo dalla città ed è per questo che lo annuncio qui in aula per condividere una decisione storica, cioè la chiusura definitiva del tmb di Rocca ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) "Oggi è una giornata bella e importante e attesa da tempo dalla città ed è per questo che lo annuncio qui in aula per condividere una decisione storica, cioè la chiusura definitiva del tmb di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILitorale : COMITATO NO INCENERITORE A SANTA PALOMBA NUOVO APPUNTAMENTO LUNEDI 17 APRILE ORE 17,00 SALA CONSILIARE NEL COMUNE… - Mirandola59 : @zebranera45 @XMERIDIO78 @Gio2020Gio @patrizia183 tieniti Gualtieri e non lamentarti dei rifiuti malavita e cinghiali... - rinnegatto : @i_ponzo @gualtierieurope Ok, ma voi chi? Gualtieri se non altro vorrebbe che Roma smaltisse i suoi rifiuti in loco… - TommasoCurzio : @Roby86341796 @gualtierieurope Ma Gualtieri chi? Quello che manda millemila tonnellate di rifiuti all’estero con sp… - pepppe772 : @ilCoperchio Argomentare? Romani che votano sempre la peggiore sinistra dem. Sindaci CRIMINALI, Rutelli, Veltroni,… -