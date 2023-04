Rifiuti a Roma, l’annuncio di Gualtieri: “Il Tmb di Rocca Cencia chiuso per sempre” (Di martedì 4 aprile 2023) Roma – Nuova pagina di storia nella vicenda Rifiuti della Capitale: chiude definitivamente, infatti, il Tmb di Rocca Cencia. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gualtieri, che intervenendo in Aula Giulio Cesare, definisce quella odierna “una giornata bella e importante e attesa da tempo dalla città ed è per questo che lo annuncio qui in aula per condividere una decisione storica. Ho pensato che fosse corretto dirlo qui perché è un successo collettivo”. “Il tmb di Rocca Cencia – ha spiegato il primo cittadino – tratta 2800 tonnellate a settimana di Rifiuti di cui 200 al giorno vanno a San Vittore: le altre duecento sono frazione organica putrescibile sono depositate all’interno della fossa dove restano per 28 giorni. Al momento ce ne sono 6000 tonnellate ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023)– Nuova pagina di storia nella vicendadella Capitale: chiude definitivamente, infatti, il Tmb di. Ad annunciarlo è stato il sindaco, che intervenendo in Aula Giulio Cesare, definisce quella odierna “una giornata bella e importante e attesa da tempo dalla città ed è per questo che lo annuncio qui in aula per condividere una decisione storica. Ho pensato che fosse corretto dirlo qui perché è un successo collettivo”. “Il tmb di– ha spiegato il primo cittadino – tratta 2800 tonnellate a settimana didi cui 200 al giorno vanno a San Vittore: le altre duecento sono frazione organica putrescibile sono depositate all’interno della fossa dove restano per 28 giorni. Al momento ce ne sono 6000 tonnellate ...

