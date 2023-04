Rifiuti a Roma: Gualtieri, “L’impianto di Rocca Cencia chiuso per sempre” (Di martedì 4 aprile 2023) Roma – “Oggi è una giornata bella e importante e attesa da tempo dalla città ed è per questo che lo annuncio qui in aula per condividere una decisione storica, cioè la chiusura definitiva del tmb di Rocca Cencia”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo in Aula Giulio Cesare. “Ho pensato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Termovalorizzatore a Roma, Gualtieri: “Svolta storica” Gualtieri dice sì al termovalorizzatore: “Le polemiche non mi interessano” Gualtieri insiste sul termovalorizzatore: “Inquina meno di una strada” Matteo Renzi, “Letta fece la vittima, nessun golpe, la minoranza e Speranza: sostituisci Enrico” ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 4 aprile 2023)– “Oggi è una giornata bella e importante e attesa da tempo dalla città ed è per questo che lo annuncio qui in aula per condividere una decisione storica, cioè la chiusura definitiva del tmb di”. Lo ha detto il sindaco diRobertointervenendo in Aula Giulio Cesare. “Ho pensato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Termovalorizzatore a: “Svolta storica”dice sì al termovalorizzatore: “Le polemiche non mi interessano”insiste sul termovalorizzatore: “Inquina meno di una strada” Matteo Renzi, “Letta fece la vittima, nessun golpe, la minoranza e Speranza: sostituisci Enrico” ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Oggi è una giornata storica per #Roma: chiude definitivamente il TMB di #RoccaCencia. Facciamo un nuovo passo verso… - GiorgioAntonel1 : RT @Paolo__Ferrara: Gualtieri ha chiuso Rocca Cencia. Bene. Ma non dimentica niente? Perché nonostante le rassicurazioni di avere sbocchi… - DonatoRobilotta : Ma il sindaco di Roma chiude tmb rocca cencia e manda altri rifiuti all'estero. Scelta incomprensibile - mauro_maur1 : Roma, rifiuti abbandonati all'uscita della metro di Piazza di Spagna. E i turisti pubblicano il degrado sui social… - misiagentiles : RT @gualtierieurope: Oggi è una giornata storica per #Roma: chiude definitivamente il TMB di #RoccaCencia. Facciamo un nuovo passo verso un… -