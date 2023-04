Ricerca e Sviluppo Priorità Strategiche – Intervista a Diana Bracco (Di martedì 4 aprile 2023) Ricerca e Sviluppo Priorità Strategiche – Intervista a Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco, ci parla delle strategie principali per favorire la crescita dell’azienda farmaceutica leader nel settore della diagnostica per immagini: investire con tenacia in Ricerca e Sviluppo Con un fatturato consolidato di oltre 1,7 miliardi di euro, oltre 3.700 dipendenti e oltre 2.000 brevetti, il Gruppo Bracco si posiziona a livello mondiale tra le aziende leader specializzate nella diagnostica per immagini. Fondata da Elio Bracco nel 1927, l’azienda farmaceutica investe ogni anno in ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 4 aprile 2023)– Intervista a Diana, presidente e amministratore delegato del GruppoDiana, presidente e amministratore delegato del Gruppo, ci parla delle strategie principali per favorire la crescita dell’azienda farmaceutica leader nel settore della diagnostica per immagini: investire con tenacia inCon un fatturato consolidato di oltre 1,7 miliardi di euro, oltre 3.700 dipendenti e oltre 2.000 brevetti, il Grupposi posiziona a livello mondiale tra le aziende leader specializzate nella diagnostica per immagini. Fondata da Elionel 1927, l’azienda farmaceutica investe ogni anno in ...

