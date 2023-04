Ricerca e Innova, dalla Lombardia bando per le PMI: fino a 1mln a fondo perduto (Di martedì 4 aprile 2023) Parte in Lombardia il bando Ricerca e Innova, il bando che punta a sostenere investimenti in Ricerca industriale, sviluppo sperimentale e Innovazione di processo (anche digitale) per le PMI lombarde. Il bando Ricerca e Innova, inoltre, è a fondo perduto in conto capitale: l’agevolazione copre l’intero investimento ammissibile del progetto e prevede un finanziamento a tasso zero abbinato al fondo perduto, da un minimo di 80mila euro fino ad un massimo di un milione di euro. Ma vediamo come. Come funziona Ricerca e Innova Il bando Ricerca e ... Leggi su fmag (Di martedì 4 aprile 2023) Parte inil, ilche punta a sostenere investimenti inindustriale, sviluppo sperimentale ezione di processo (anche digitale) per le PMI lombarde. Il, inoltre, è ain conto capitale: l’agevolazione copre l’intero investimento ammissibile del progetto e prevede un finanziamento a tasso zero abbinato al, da un minimo di 80mila euroad un massimo di un milione di euro. Ma vediamo come. Come funzionaIle ...

