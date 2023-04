Retegui: «Capisco bene l’italiano, presto altri oriundi» (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Mateo Retegui, attaccante del Tigre e della nazionale italiana, sul suo ambientamento dopo l’esordio Mateo Retegui ha parlato a TyC Sports della sua prima esperienza con gli Azzurri. PAROLE – «Con Mancini parlo in italiano, lo Capisco bene. Ho solo un po’ di timore nel parlarlo, devo solo studiare un po’, togliermi la paura e iniziare a parlare. Nuovi oriundi? Ho parlato con qualcuno, non farò nomi, ma bisogna stare sereni, allenarsi e aspettare l’opportunità giusta. O crearsela. Io sono molto contento di ciò che sto vivendo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Mateo, attaccante del Tigre e della nazionale italiana, sul suo ambientamento dopo l’esordio Mateoha parlato a TyC Sports della sua prima esperienza con gli Azzurri. PAROLE – «Con Mancini parlo in italiano, lo. Ho solo un po’ di timore nel parlarlo, devo solo studiare un po’, togliermi la paura e iniziare a parlare. Nuovi? Ho parlato con qualcuno, non farò nomi, ma bisogna stare sereni, allenarsi e aspettare l’opportunità giusta. O crearsela. Io sono molto contento di ciò che sto vivendo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

