Rete Tim, il tempo stringe ma il costo del debito cresce Senza accordo si rischia perfino l'aumento di capitale (Di martedì 4 aprile 2023) Mancano 15 giorni al termine fissato da Tim per presentare le offerte relative alla Rete. La vicenda si tira avanti da tempo e la soluzione sembra ancora assai lontana dall'arrivare. Le parti sono distanti e nessuno sembra al momento disposto a fare un passo in avanti. Da un lato c'è Vivendi, che è azionista con il 24% dell'azienda, e che non vuol cedere a una cifra inferiore ai 31 miliardi di euro. Tanti? Pochi? È naturale che a Parigi si siano fatti i loro calcoli e non si siano svegliati una mattina stabilendo una cifra. Segui su affaritaliani.it

