Resta con me | ultima puntata | chi è la talpa?

Leggi su cultweb

(Di martedì 4 aprile 2023)con me si conclude con l’che svela chi è lain polizia. Si tratta di Marco Palma (Arturo Muselli), un collega e amico di Alessandro Scudieri (Francesco Arca). Marco, dopo una serata alcolica, aveva investito e ucciso un motociclista e lo aveva lasciato sull’asfalto, sperando di non essere scoperto. Non sapeva di essere stato filmato da uno dei componenti della banda di rapinatori che avevano ferito Paola al ristorante che avevano iniziato a ricattarlo. Ma facciamo un passo indietro per spiegare bene come sono andate le cose. La storia della prima stagione dicon me gira intorno al vicequestore aggiunto Alessandro Scudieri e a sua moglie Paola Montella (Laura Andriani), giudice presso il tribunale dei minori. Un giorno, mentre i due sono al ristorante, ...