Resta con Me replica ultima puntata su Rai Premium e in streaming

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 4 aprile 2023)con Me riassuntoFrancesca Arca chiude le indagini di “con Me”. Ieri sera si è conclusa la fiction Rai diretta da Monica Vullo, tratta dalla sceneggiatura originale di Maurizio De Giovanni. Negli ultimi episodi abbiamo scoperto tutte le vicende in sospeso. Qui per rileggere il riassunto completo degli episodi 13, 14, 15 e 16. In attesa di altre notizie sulla seconda stagione, ecco come rivedere ladell’dicon Me su Raie in. , episodi 13-14-15-16 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official) Gli episodi 13 e 14, in onda su Rai 1 il 2 aprile 2023, e gli ...