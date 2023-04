Resistenza | Prc | ' oltre 52mila firme per dimissioni La Russia' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "L'appello per ledi La Russa che abbiamo lanciato sabato pomeriggio ha già superato le 52.000 adesioni. Siamo certi che è solo l'inizio. Le gravissime dichiarazioni di Ignazio Benito La Russa sono incompatibili con la carica di Presidente del Senato della Repubblica". Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Elena Mazzoni, segretaria della Federazione di Roma del Partito della Rifondazione Comunista. "In altri paesi europei lesarebbero state considerate un atto dovuto. Invece in Italia Giorgia Meloni e la maggioranza fanno quadrato e gli opinionisti di destra vanno in tv a rilanciare le narrazioni neofasciste su via Rasella tese a scaricare sui partigiani la responsabilità dei crimini contro l'umanità commessi dai nazisti e dai loro complici italiani. L'adesione all'appello di storici come Sandro ...