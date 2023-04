Renzi si prende una pausa davanti ad un Governo forte ed un'opposizione spenta e divisa (Di martedì 4 aprile 2023) È stato un weekend ad alto tasso di emozioni per Matteo Renzi, un fine settimana cominciato a San Siro dove ha assistito al successo della sua Fiorentina contro l’Inter e proseguito con il personal best nella maratona di Milano, corsa sotto le 4 ore (e sulla cosa non scherziamo. Un finisher merita massima considerazione data l’enorme fatica fatta per ottenere un simile risultato). Poi però ecco le note meno liete. Nelle regionali del Friuli il Terzo Polo ha ottenuto poco più del 2% finendo addirittura dietro la candidata del movimento No-Vax. Uno sberlone elettorale arrivato tale e quale nelle regionali di due mesi fa dalla Lombardia, dove Letizia Moratti sognava una clamorosa vittoria e si è ritrovata con un pugno di mosche in mano. Poi, le frasi, le dichiarazioni che valgono più di mille elezioni: «Adesso mi sono preso del tempo per me, per studiare, per leggere, ... Leggi su panorama (Di martedì 4 aprile 2023) È stato un weekend ad alto tasso di emozioni per Matteo, un fine settimana cominciato a San Siro dove ha assistito al successo della sua Fiorentina contro l’Inter e proseguito con il personal best nella maratona di Milano, corsa sotto le 4 ore (e sulla cosa non scherziamo. Un finisher merita massima considerazione data l’enorme fatica fatta per ottenere un simile risultato). Poi però ecco le note meno liete. Nelle regionali del Friuli il Terzo Polo ha ottenuto poco più del 2% finendo addirittura dietro la candidata del movimento No-Vax. Uno sberlone elettorale arrivato tale e quale nelle regionali di due mesi fa dalla Lombardia, dove Letizia Moratti sognava una clamorosa vittoria e si è ritrovata con un pugno di mosche in mano. Poi, le frasi, le dichiarazioni che valgono più di mille elezioni: «Adesso mi sono preso del tempo per me, per studiare, per leggere, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2019libertas : RT @donnadimezzo: Renzi prende una pausa dalla politica (!!!) proprio mentre il terzo polo si inabissa alle regionali e lascia Calenda a pr… - asfanen : @cattivamamy Se è di un'altra pianeta perché Renzi in Friuli e altre regioni prende pochi voti? - laureanonce : @PoliticaPerJedi Renzi, che è per distacco il più intelligente di tutti, si prende un momento sabbatico perché ha c… - paoloparenti9 : RT @Ste_Mazzu: Renzi si prende una pausa dalla tv anche perché tanto ci sono già Meloni & C. a ripetere i suoi stessi tormentoni (reddito d… - lupovittorio42 : La cattiveria del Fatto Quotidiano..... #Renzi si prende una pausa dalla politica: Più tempo per me. Però avvisi qu… -