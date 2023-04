Renzi si butta nel mondo del marketing editoriale Dopo la holding col figlio nasce la newco Ma.Re Adv (Di martedì 4 aprile 2023) “Adesso mi sono preso un po’ più di tempo per me, per studiare, per leggere, per perdere quei dieci chili che ho preso”. Così parlò qualche giorno fa Matteo Renzi. Ma la “pausa mediatica” descritta dal leader (con Carlo Calenda) del Terzo Polo-Italia Viva è anche una pausa per dargli modo di allargare i suoi business. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 aprile 2023) “Adesso mi sono preso un po’ più di tempo per me, per studiare, per leggere, per perdere quei dieci chili che ho preso”. Così parlò qualche giorno fa Matteo. Ma la “pausa mediatica” descritta dal leader (con Carlo Calenda) del Terzo Polo-Italia Viva è anche una pausa per dargli modo di allargare i suoi business. Segui su affaritaliani.it

