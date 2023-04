Regolamento Juventus-Inter | come funziona con i gol in trasferta

(Di martedì 4 aprile 2023) A pochi giorni di distanza dall’ultimo scontro direttoedtornano ad affrontarsi all’Allianz Stadium nel match valevole per la semifinale di andata Coppa Italia 2022/2023. Un confronto estremamente importante per entrambe le squadre, con i bianconeri che arrivano da una serie positiva in campionato e dall’avvicinamento al quarto posto. I nerazzurri, dal loro canto, hanno incassato tre sconfitte consecutive e adesso vanno a caccia del riscatto proprio contro i piemontesi. Ilprevede che, esattamenteavviene in Europa, i gol realizzati innon valgano doppio. In caso di 3-1 nella gara di andata da parte dei nerazzurri, con un 2-0 dei bianconeri a San Siro si andrebbe, dunque, ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aba_Tweet : Giusto per chiarezza. Il regolamento non prevede alcun divieto assoluto di introdurre bandiere di grandi dimensioni… - ZZiliani : Come ho già detto, o la #Juventus chiede alla Procura #FIGC di andare al patteggiamento come nel 2006 con l'avv.… - RosatiGino : RT @Aba_Tweet: Giusto per chiarezza. Il regolamento non prevede alcun divieto assoluto di introdurre bandiere di grandi dimensioni o tambur… - nili987 : RT @Aba_Tweet: Giusto per chiarezza. Il regolamento non prevede alcun divieto assoluto di introdurre bandiere di grandi dimensioni o tambur… - mirkosibilio : RT @Aba_Tweet: Giusto per chiarezza. Il regolamento non prevede alcun divieto assoluto di introdurre bandiere di grandi dimensioni o tambur… -

All'epoca era usanza che ogni società fornisse anche gli arbitri e lascelse tra i suoi soci proprio Goodley in base alla profonda conoscenza delche il britannico possedeva . Fu ...Si tratta di Napoli, Inter, Monza e" che hanno in prestito, tra gli altri, Raspadori, ... non riguardano i calciatori Under 21, e anche che la Figc non ha ancora recepito ilFifa ...Larischia di essere gravata di altri punti di penalizzazione . Il secondo processo ... le famose "carte", side letter e quant'altro, mai depositate come dain Lega. Oltre ai suoi ...

Regolamento Juventus-Inter: come funziona con i gol in trasferta SPORTFACE.IT

In un'intervista ad un quotidiano sloveno, il numero uno dell'Uefa si scaglia contro l'ex amico fraterno Andrea Agnelli e la società torinese. Secondo Ceferin, il caso Barça è il più grave di sempre n ...Vincere la Coppa Italia per giocare la prossima Europa League nonostante la retrocessione in Serie B. Lo scenario, abbastanza surreale, è possibile. La Cremonese di Davide Ballardini potrebbe riuscirc ...