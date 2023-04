Regno Unito, da oggi in vendita i francobolli con re Carlo (Di martedì 4 aprile 2023) Sono in vendita negli uffici postali britannici i francobolli - emessi dalla Royal Mail - raffiguranti il nuovo sovrano, Carlo III, dopo decenni dominati dalla caratteristica immagine della regina ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Sono innegli uffici postali britannici i- emessi dalla Royal Mail - raffiguranti il nuovo sovrano,III, dopo decenni dominati dalla caratteristica immagine della regina ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaQuartapelle : In Israele centinaia di migliaia di persone sono mobilitate contro una riforma che mette i giudici sotto controllo… - DantiNicola : Nel 2016 ho fatto compagna contro la #Brexit. Nel 2020 ho votato l’accordo di recesso. Sono convinto che la prossim… - mara_pi56633301 : RT @La_Piera7: Recente foto di Julian Assange! Questo è ciò che gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno facendo a questo pover'uomo! L’unic… - Primula23244795 : RT @osamundR: Il Vaticano andrà in processo nel regno unito?? Si hanno prove certe che, Emanuela Orlandi sia passata per Londra?? Tremerà la… - tigrelt : RT @osamundR: Il Vaticano andrà in processo nel regno unito?? Si hanno prove certe che, Emanuela Orlandi sia passata per Londra?? Tremerà la… -