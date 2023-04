Regionali in Friuli Venezia Giulia amare per la Meloni (Di martedì 4 aprile 2023) Un uovo di Pasqua senza sorpresa. Come ampiamente previsto, Massimiliano Fedriga è stato confermato alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Il governatore leghista uscente, sostenuto da FdI, Forza Italia e Lega, ha ottenuto il secondo mandato col 64,2% mentre il suo sfidante candidato da Pd-M5S e appoggiato anche dall’Alleanza Verdi Sinistra, Massimo Moretuzzo, si è fermato al 28,4%. La Lega con la riconferma del governatore uscente Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia frena la corsa di Fratelli d’Italia Staccati gli altri due candidati: Alessandro Maran del Terzo Polo (2,7%) superato, anzi doppiato, dalla no-vax Giorgia Tripoli (4,7%) di Insieme liberi. Dunque il Terzo Polo non supera la soglia di sbarramento del 4%. Affluenza definitiva al 45,27%, in calo rispetto al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Un uovo di Pasqua senza sorpresa. Come ampiamente previsto, Massimiliano Fedriga è stato confermato alla guida della Regione. Il governatore leghista uscente, sostenuto da FdI, Forza Italia e Lega, ha ottenuto il secondo mandato col 64,2% mentre il suo sfidante candidato da Pd-M5S e appoggiato anche dall’Alleanza Verdi Sinistra, Massimo Moretuzzo, si è fermato al 28,4%. La Lega con la riconferma del governatore uscente Massimiliano Fedriga infrena la corsa di Fratelli d’Italia Staccati gli altri due candidati: Alessandro Maran del Terzo Polo (2,7%) superato, anzi doppiato, dalla no-vax Giorgia Tripoli (4,7%) di Insieme liberi. Dunque il Terzo Polo non supera la soglia di sbarramento del 4%. Affluenza definitiva al 45,27%, in calo rispetto al ...

