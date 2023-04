Reggio Calabria | arrestato latitante Raso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Blitz dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Gioia Tauro, della Tenenza di Rosarno e dello Squadrone Eliportato Cacciatori diche, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica di, hannoMichelangelo. L'uomo, condannato a una pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione per reati in materia di armi, rapina e ricettazione, eradallo scorso 16 febbraio., dopo essere fuggito in Francia, era rientrato in Italia per procurarsi nuove fonti di approvvigionamento per la latitanza. Per questo, infatti, sarebbe stato costretto a vendere alcuni suoi beni. Il nuovo nascondiglio non è sfuggito, però, agli investigatori che non hanno mai smesso di seguire le tracce di, attraverso la costante e ...