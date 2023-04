Referendum farsa sui monopattini. E la destra italiana copia Parigi (Di martedì 4 aprile 2023) Il Referendum consultivo indetto dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo sul divieto di circolazione dei monopattini e degli scooter elettrici nella capitale francese ha visto l’89% di coloro che hanno votato dire no al loro utilizzo. Ma ad esprimersi, nonostante alle liste si fossero iscritti un milione e trecentomila Parigini, sono stati solo centomila elettori, con una bassissima percentuale di giovani. A Parigi dal primo settembre non saranno più disponibili monopattini e scooter elettrici a noleggio con pesanti ricadute per le tre società che offrivano il servizio E il mezzo di locomozione green non è stato vietato tout court: il Referendum, infatti, riguardava solo l’utilizzo di monopattini e scooter elettrici a noleggio, che dal primo settembre – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Ilconsultivo indetto dalla sindaca diAnne Hidalgo sul divieto di circolazione deie degli scooter elettrici nella capitale francese ha visto l’89% di coloro che hanno votato dire no al loro utilizzo. Ma ad esprimersi, nonostante alle liste si fossero iscritti un milione e trecentomilani, sono stati solo centomila elettori, con una bassissima percentuale di giovani. Adal primo settembre non saranno più disponibilie scooter elettrici a noleggio con pesanti ricadute per le tre società che offrivano il servizio E il mezzo di locomozione green non è stato vietato tout court: il, infatti, riguardava solo l’utilizzo die scooter elettrici a noleggio, che dal primo settembre – ...

