Reddito: venti percettori impegnati in attività in tribunale (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – percettori del Reddito di Cittadinanza in tribunale. Accade a Torre Annunziata (Napoli) dove da oggi ha avuto inizio il progetto "Laboratorio giustizia" che prevede l'impiego di venti soggetti che usufruiscono del beneficio statale all'interno degli uffici della struttura oplontina. Il progetto, frutto dell'accordo di collaborazione per progetti utili alla collettività sottoscritto tra il Comune e il tribunale di Torre Annunziata lo scorso 16 febbraio, avrà la durata di sei mesi e "perseguirà – si legge in una nota – l'ambizioso obiettivo di promuovere attività di inclusione e utilità sociale nel territorio" Elaborato dal Comune di Torre Annunziata e attuato in sinergia con il tribunale di Torre Annunziata.

