Reddito | Giansanti | “Lavoro nei campi? Per giovani meglio divano”

(Adnkronos) – "In molti casi alcuni giovani e meno giovani preferiscono rimanere a casa sul divano perché lo spread che c'è tra il Reddito mensile offerto e il Reddito di cittadinanza, a loro dire, non vale il Lavoro". E' quanto ha detto il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti interpellato dall'Adnkronos, presso lo stand di Confagricoltura a Vinitaly, sul tema carenza di manodopera, "abbiamo difficoltà a trovarla", e la frenata impressa dal governo al Reddito di cittadinanza. "A me dispiace dover ribadire qualcosa che avevo già evidenziato durante il Covid. A me non interessa dire cose che piacciano o non piacciano all'opinione pubblica, bisogna dire le cose come stanno" aggiunge."Io credo che il messaggio, lanciato dal ministro ...

