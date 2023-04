Reddito, Giansanti: "Lavoro nei campi? Per giovani meglio divano" (Di martedì 4 aprile 2023) "In molti casi alcuni giovani e meno giovani preferiscono rimanere a casa sul divano perché lo spread che c'è tra il Reddito mensile offerto e il Reddito di cittadinanza, a loro dire, non vale il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) "In molti casi alcunie menopreferiscono rimanere a casa sulperché lo spread che c'è tra ilmensile offerto e ildi cittadinanza, a loro dire, non vale il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Reddito, Giansanti: “Lavoro nei campi? Per giovani meglio divano” - fisco24_info : Reddito, Giansanti: 'Lavoro nei campi? Per giovani meglio divano': (Adnkronos) - 'Messaggio Lollobrigida non è prov… -