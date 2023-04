Reddito di cittadinanza, Roccella: “Nella riforma particolare attenzione alle famiglie numerose” (Di martedì 4 aprile 2023) Le famiglie numerose escono dal cono d’ombra in cui sono state relegate e trovano una nuova centralità Nella politica, a partire dalle misure economiche per sostenerle. In audizione davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali della Camera sulle linee programmatiche del suo ministero, infatti, il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, più volte si è soffermata negli interventi a loro favore. Roccella: il carico familiare al centro della misura che sostituirà il Reddito di cittadinanza Parlando del Reddito di cittadinanza, che “è oggetto di un intervento di riforma in chiave di maggiore equità per le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Leescono dal cono d’ombra in cui sono state relegate e trovano una nuova centralitàpolitica, a partire dmisure economiche per sostenerle. In audizione davantiCommissioni riunite Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali della Camera sulle linee programmatiche del suo ministero, infatti, il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia, più volte si è soffermata negli interventi a loro favore.: il carico familiare al centro della misura che sostituirà ildiParlando deldi, che “è oggetto di un intervento diin chiave di maggiore equità per le ...

