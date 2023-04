Recuperi, tre partite in programma tra il 5 e il 6 aprile (Di martedì 4 aprile 2023) Foto da pagina Facebook Linkem Res Roma VIII (© Sport Reporter) In attesa del prossimo turno di Serie C nel weekend successivo le festività pasquali, in programma ci sono i Recuperi di campionato con tre sfide in calendario dal 5 al 6 aprile. Si comincia domani con Nuova Cosenza-Salernitana che si giocherà alle ore 15.30 (Arbitro Rago di Moliterno), a cui seguiranno giovedì 6 Lucchese-Azalee Solbiatese (ore 17.30, Calzolari di Albenga) e Chieti-Res Women (ore 16, Salvatori di Macerata). Fonte articolo e foto: calciofemminile.lnd.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 4 aprile 2023) Foto da pagina Facebook Linkem Res Roma VIII (© Sport Reporter) In attesa del prossimo turno di Serie C nel weekend successivo le festività pasquali, inci sono idi campionato con tre sfide in calendario dal 5 al 6. Si comincia domani con Nuova Cosenza-Salernitana che si giocherà alle ore 15.30 (Arbitro Rago di Moliterno), a cui seguiranno giovedì 6 Lucchese-Azalee Solbiatese (ore 17.30, Calzolari di Albenga) e Chieti-Res Women (ore 16, Salvatori di Macerata). Fonte articolo e foto: calciofemminile.lnd.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

