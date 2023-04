Rebibbia | aggredisce e prova a stuprare la sua avvocatessa durante un colloquio | condannato a due anni

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 aprile 2023) L’incaricata, era nella sala colloqui del carcere romano dicon il suo assistito, per definire la strategia difensiva con cui difenderlo in Tribunale, quando l’uomo – un pregiudicato 43enne – l’ha aggredita tentando di stuprarla. L’incubo – con l’uomo che tenta forzosamente di baciarla, e che si abbassa i pantaloni – è al suo clou, quando la polizia penitenziaria interviene e, fortunatamente, evita il peggio. Ieri, il detenuto pluripregiudicato è statoin primo grado a duedi reclusione per violenza sessuale e ora dovrà tornare in cella. Solo un paio di settimane fa aveva varcato i cancelli del penitenziario, dopo aver finito di scontare pene legate ad altri reati (tra cui spaccio di droga e ricettazione). Orrore a, detenutoe ...