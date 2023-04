Realme GT Neo 5 SE è ufficiale in Cina, specifiche e prezzi (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Il produttore cinese Realme ha da poco aggiunto un nuovo device alla serie Realme GT 5. Si tratta in particolare del nuovo Realme GT Neo 5 SE e di quest’ultimo erano emerse nelle scorse settimane numerose indiscrezioni. Vediamo qui di seguito le sue principali caratteristiche. Realme annuncia ufficialmente il nuovo Realme GT Neo 5 SE Realme continua a sfornare smartphone e l’ultimo arrivato è un nuovo membro della famiglia Realme GT 5. Come già detto, stiamo parlando del nuovo Realme GT Neo 5 SE. Tra le sue caratteristiche di punta, spicca senz’altro il supporto alla ricarica rapida da 100W, che garantirà tempi di ricarica davvero ultra veloci. Si tratta di una caratteristica davvero unica in questa fascia di prezzo. La parte ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Il produttore cineseha da poco aggiunto un nuovo device alla serieGT 5. Si tratta in particolare del nuovoGT Neo 5 SE e di quest’ultimo erano emerse nelle scorse settimane numerose indiscrezioni. Vediamo qui di seguito le sue principali caratteristiche.annuncia ufficialmente il nuovoGT Neo 5 SEcontinua a sfornare smartphone e l’ultimo arrivato è un nuovo membro della famigliaGT 5. Come già detto, stiamo parlando del nuovoGT Neo 5 SE. Tra le sue caratteristiche di punta, spicca senz’altro il supporto alla ricarica rapida da 100W, che garantirà tempi di ricarica davvero ultra veloci. Si tratta di una caratteristica davvero unica in questa fascia di prezzo. La parte ...

