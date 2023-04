Real Madrid, Ancelotti: “Kroos e Modric sono intoccabili, ma non è iniziare il match ciò che più conta” (Di martedì 4 aprile 2023) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona, semifinale di ritorno della Coppa del Rey (all’andata hanno vinto i blaugrana per 1-0). “Kroos e Modric sono intoccabili – ha spiegato Ancelotti –, ma questo non significa che giocheranno titolari domani: ci sono molti calciatori intoccabili, ma poi bisogna sceglierne solo undici e devo pensare alle risorse che ho in panchina. Non è iniziare ciò che più conta: l’importante è essere protagonisti, ognuno quando è il suo momento. In partite come quella di domani, in particolare contro il Barcellona, non si può pensare che i protagonisti saranno solo ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delcontro il Barcellona, semifinale di ritorno della Coppa del Rey (all’andata hanno vinto i blaugrana per 1-0). “– ha spiegato–, ma questo non significa che giocheranno titolari domani: cimolti calciatori, ma poi bisogna sceglierne solo undici e devo pensare alle risorse che ho in panchina. Non èciò che più: l’importante è essere protagonisti, ognuno quando è il suo momento. In partite come quella di domani, in particolare contro il Barcellona, non si può pensare che i protagonisti saranno solo ...

