Raw 03 04 2023 Una nuova era

(Di martedì 4 aprile 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Crypto.com Arena di Los Angeles, California. Lo show inizia con il WWE Hall of Famer Triple H, parla di WrestleMania 39, di come l’evento tenutosi nelle due serate sia stato grandioso e il più grande di sempre. Ringrazia lo staff, la crew, per come ha lavorato duramente durante le due serate del Premium Live Event. Ogni arena, ogni stadio in ogni settimana sono sempre sold out, questa è la WWE, ora e per sempre. Poi introduce il confermato Undisputed WWE Universal Champion, dopo il main event della seconda serata di WrestleMania, Roman Reigns. Dopo poche parole del campione, quest’ultimo viene subito interrotto da Cody Rhodes. Dice che la vittoria ottenuta da Roman non è così pulita e meritata come lui creda, e per quello chiede un rematch titolato già per la serata. Ma Paul Heyman spegne ogni ...