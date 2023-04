Rapporto choc di Save the Children sul lavoro minorile in Italia (Di martedì 4 aprile 2023) Il lavoro minorile è un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l’Italia, diffuso ma ancora in larga parte sommerso e invisibile. Nel nostro Paese si stima, infatti, che 336 mila bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni – pari al 6,8% , quasi 1 minore su 15 – abbiano già avuto esperienze di lavoro. A denunciarlo è Save the Children, in un Rapporto choc presentato oggi. Un’indagine di Save the Children sul lavoro minorile stima che in Italia 336mila tra bambini e adolescenti abbiano già avuto esperienze lavorative Secondo la stessa indagine, il 27,8% dei 14-15enni (58.000 adolescenti) dichiara di aver avuto un’esperienza di lavoro, ha svolto lavori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Ilè un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l’, diffuso ma ancora in larga parte sommerso e invisibile. Nel nostro Paese si stima, infatti, che 336 mila bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni – pari al 6,8% , quasi 1 minore su 15 – abbiano già avuto esperienze di. A denunciarlo èthe, in unpresentato oggi. Un’indagine dithesulstima che in336mila tra bambini e adolescenti abbiano già avuto esperienze lavorative Secondo la stessa indagine, il 27,8% dei 14-15enni (58.000 adolescenti) dichiara di aver avuto un’esperienza di, ha svolto lavori ...

