Rapina bar con mascherina e due coltelli | arrestato dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Con il volto coperto da unachirurgica e armato di due grossihato un bar dell’incasso ed è fuggito, ma dopo poco è stato intercettato dai. E’ accaduto ad Aversa (Caserta), dove in manette è finito un 21enne che si era presentato di prima mattina ad un bar di piazza Vittorio Emanuele, brandendo un pugnale e un coltello a serramanico entrambi con lama di 30 cm, ha minacciato il titolare facendosi consegnare 65 euro dalla cassa. Il giovane è stato prima intercettato da due guardie giurate, che hanno chiamato i, il 21enne ha provato la fuga ma è stato bloccato e portato in carcere per. L'articolo proviene da Anteprima24.it.