Rapina a Napoli | ventenne in ospedale per salvare lo scooter | è la stessa gang che ha sparato all' ingegnere?

(Di martedì 4 aprile 2023) Non hanno avuto alcun rimorso di coscienza, poche ore dopo aver ridotto in fin di vita un uomo che si era opposto al tentativo di. Si sono messi sullo(probabilmente un altro modello,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Emilia, compagna dell’ingegnere ferito a colpi di pistola in un tentativo di rapina avvenuto a Napoli poche sere fa… - fnapolisempre83 : @Escoalbar95 Ho letto che deve portare il Napoli fuori Napoli.... pensa qualsiasi personaggio di Londra, dopo una r… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Prendeteli, perché nessun altro deve sentire questo dolore” L’appello di Emilia, la compagna dell’ingegnere ferito a colpi d… - popgiornale : Presi i responsabili della bruttissima avventura vissuta dal pilota monegasco di Formula1 Charles Leclerc. Il ferra… - AgateRenzo : RT @TgrRaiToscana: I #carabinieri di #Viareggio, supportati da militari deI comandi di #Napoli, di #Caserta e di #Milano, hanno arrestato 4… -

La fuga adopo ladell'orologio da 2 milioni di euro a Leclerc Dopo aver sottratto il Richard Mille a Leclerc, i quattro sono quindi subito ripartiti verso. I carabinieri, nel ......da militari del comando provinciale di, di Caserta e di Milano, hanno arrestato tre uomini e una donna, accusati a vario titolo dalla Procura di Lucca: sarebbero i responsabili delladi ...... i quattro, tutti originari die già noti alle forze dell'ordine, sono indagati a vario titolo per ladi un prezioso orologio compiuta a Viareggio il 18 aprile di un anno fa ai danni ...

“Prendeteli. Non per vendetta, ma perché nessun altro deve sentire questo dolore” sono le dure parole di Emilia, compagna dell’ingegnere ferito a colpi di pistola in una tentata rapina a Portici, ...Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Viareggio, supportati da militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, con l'accusa di aver messo a segno una rapina ai ...