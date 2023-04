Rampelli telefona in diretta a Tagadà: “Non si scherza sulla difesa della lingua italiana. Non mi faccio intimorire dai linciaggi mediatici” (Di martedì 4 aprile 2023) telefonata a sorpresa del deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, durante la diretta di Tagadà (La7). Il vicepresidente della Camera si sente chiamato in causa perché il tema del dibattito verte sulla sua proposta di legge che mira a disincentivare l’uso di forestierismi nella lingua italiana, anche attraverso pesanti sanzioni che arrivano fino a 100mila euro per i responsabili della pubblica amministrazione che ricorrino ad anglicismi. Rampelli esordisce: “So che in studio c’è stata molta ilarità sulla mia proposta di legge per la difesa della lingua italiana. Penso che invece non ci sia molto da scherzare sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023)ta a sorpresa del deputato di Fratelli d’Italia, Fabio, durante ladi(La7). Il vicepresidenteCamera si sente chiamato in causa perché il tema del dibattito vertesua proposta di legge che mira a disincentivare l’uso di forestierismi nella, anche attraverso pesanti sanzioni che arrivano fino a 100mila euro per i responsabilipubblica amministrazione che ricorrino ad anglicismi.esordisce: “So che in studio c’è stata molta ilaritàmia proposta di legge per la. Penso che invece non ci sia molto dare sul ...

