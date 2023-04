Raid degli Usa in Siria, ucciso un leader dell’Isis responsabile degli attacchi in Europa (Di martedì 4 aprile 2023) Un leader dell’Isis, responsabile degli attacchi compiuti dall’organizzazione terroristica in Europa, è stato ucciso in Siria durante un Raid con droni organizzato dagli Usa. Lo ha reso noto il Comando centrale statunitense. Le forze americane hanno riferito di aver condotto un’operazione militare in Siria durante la quale è stato ucciso un alto leader dello Stato islamico. La notizia è stata annunciata dal Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). Il leader assassinato durante il Raid compiuto in Siria tramite il dispiegamento di troni è stato identificato come Khalid Aydd Ahmad ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Uncompiuti dall’organizzazione terroristica in, è statoindurante uncon droni organizzato dagli Usa. Lo ha reso noto il Comando centrale statunitense. Le forze americane hanno riferito di aver condotto un’operazione militare indurante la quale è statoun altodello Stato islamico. La notizia è stata annunciata dal Comando centraleStati Uniti (CENTCOM). Ilassassinato durante ilcompiuto intramite il dispiegamento di troni è stato identificato come Khalid Aydd Ahmad ...

