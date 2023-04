(Di martedì 4 aprile 2023)alle 14.00 la Commissione diRai si riunirà per la prima volta per eleggere l'ufficio di presidenza. Alla vigilia della seduta trovano sempre più conferme i rumors che indicano la ...

L'avvocato del popolo consegna la gestione spicciola del dossiera Spadafora e a tre giornalisti: Carboni (ex direttore del Tg1) Sala (direttrice del day time) e Mazzola. Correva l'anno ...Ecco come saranno divise le presidenze: Il Foglio ha visionato lo schema Si iniziacon la prima, quella della Vigilanza, destinata ad andare alla grillina Barbara Floridia. Poi dovrebbero ...alle 14.00 la Commissione di Vigilanzasi riunirà per la prima volta per eleggere l'ufficio di presidenza. Alla vigilia della seduta trovano sempre più conferme i rumors che indicano la ...

Rai, oggi Vigilanza: malumori Fdi su opposizione Adnkronos

Un documentario dedicato a Piero della Francesca, prodotto dalla direzione di Rai Cultura ed Educational nell’ambito del programma "Art Night". Il progetto è stato redatto in collaborazione con la ...Piccoli granelli che, uno accanto all’altro, formano immagini in movimento. Emozioni che scivolano tra le mani come la sabbia. Le stesse emozioni che il riminese Mauro Masi ha regalato, con la sua spe ...