Rai, non c’è mai pace: lettera di fuoco del Consigliere Laganà (Di martedì 4 aprile 2023) Contratti artistici e spot in Rai va in onda il conflitto di interessi La Notizia, di Franco Pigna, pag. 7 Prima il caso dei ripetuti spot a Instagram fatti dal palco dell’Ariston, ora quello sul presunto conflitto di interesse in relazione tra alcuni contratti artistici e delle pubblicità apparse negli eventi collegati. Anche se sono passati due mesi dalla conclusione del Festival di Sanremo, i riflettori della cronaca sono ancora accesi sulla kermesse canora che sembra ormai far parlare di sé soprattutto per le polemiche e le critiche piuttosto che per le esibizioni dei cantanti e degli ospiti. A far detonare quello che rischia di essere l’ennesimo caso è il Consigliere di amministrazione, Riccardo Laganà, che ha deciso di prendere carta e penna per mettere in risalto quelle che evidentemente ha giudicato delle strane coincidenze, peraltro aggravate ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 aprile 2023) Contratti artistici e spot in Rai va in onda il conflitto di interessi La Notizia, di Franco Pigna, pag. 7 Prima il caso dei ripetuti spot a Instagram fatti dal palco dell’Ariston, ora quello sul presunto conflitto di interesse in relazione tra alcuni contratti artistici e delle pubblicità apparse negli eventi collegati. Anche se sono passati due mesi dalla conclusione del Festival di Sanremo, i riflettori della cronaca sono ancora accesi sulla kermesse canora che sembra ormai far parlare di sé soprattutto per le polemiche e le critiche piuttosto che per le esibizioni dei cantanti e degli ospiti. A far detonare quello che rischia di essere l’ennesimo caso è ildi amministrazione, Riccardo, che ha deciso di prendere carta e penna per mettere in risalto quelle che evidentemente ha giudicato delle strane coincidenze, peraltro aggravate ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Con la riforma dell’ergastolo ostativo i boss della mafia potranno uscire anticipatamente dal carcere anche se non… - LaStampa : Cara Rai, Auschwitz non è Polonia - pisto_gol : La cosa +importante dello speciale del #Tg1 non è se il gol di #Turone era bono o no (per me si) ma che come raccon… - Eposmail : @Gianni78605577 @MikLen70 @pumpitall_italy @RobertoMerlino1 @theGoodGiaps @edpmatrix Infatti proprio in questi gior… - Arturifra : RT @Danton70: Più che triplicati in un anno gli utenti del sito @RaiNews. Questi sono i numeri, null'altro da aggiungere se non la gratitud… -