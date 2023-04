Rai: Montaruli e Boschi elette vicepresidenti Vigilanza (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Augusta Montaruli (Fdi) e Maria Elena Boschi (Az-Iv) sono state elette vicepresidenti della Commissione di Vigilanza Rai rispettivamente con 16 e 19 voti. Due voti sono andati a Stefano Candiani (Lega), 5 le schede nulle. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Augusta(Fdi) e Maria Elena(Az-Iv) sono statedella Commissione diRai rispettivamente con 16 e 19 voti. Due voti sono andati a Stefano Candiani (Lega), 5 le schede nulle.

