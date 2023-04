Rai | Floridia eletta presidente Vigilanza

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Con 39 voti, Barbaradel M5S è statadella Commissione diRai. Nello scrutinio finale si segnala un voto per Maria Elena Boschi, una scheda bianca e una nulla.

Barbaraè stata eletta alla guida della Commissione di Vigilanzacon 39 voti favorevoli su 42 presenti. Nata a Messina, 46 anni, è senatrice dal 2018 del Movimento 5 Stelle e dallo scorso ottobre ......e sottosegretaria all'Istruzione durante il governo Draghi è attualmente capogruppo M5s al Senato Come da pronostici alla guida della Vigilanzaè stata eletta la pentastellata Barbara(......si riunirà per la prima volta per eleggere l'ufficio di presidenza. Alla vigilia della seduta trovano sempre più conferme i rumors che indicano la senatrice pentastellata Barbaracome ...

