Rai: Conte si è ricordato che non è poi così male (Di martedì 4 aprile 2023) Conte come Ettore Bernabei. Ora è "Rai love" per frenare Schlein Il Foglio inserto, di Carmelo Caruso, pag. 3 L'amava ma non lo sapeva, la possedeva ma non la guardava. Giuseppe Conte vuole recuperare: "Rai, il canone ti darei e mille baci e ancora mille. Voglio tutto di te!". Adesso è folle d'amore. Oggi afferra la presidenza della Vigilanza Rai e la "dona" alla senatrice 5s, Barbara Floridia: "Sarai la mia voce, quello che Cristiano era per Cyrano de Bergerac". Un collaboratore di Rocco Casalino: "Conte? E' convinto di essere il nuovo Ettore Bernabei, il padre della televisione italiana. Compone endecasillabi in ode a Mara Venier. E' grave?". Il piano: usare la Rai come balcone per arrivare nelle stanze degli italiani. Elly Schlein ha i giornali dalla sua, ma lui, Conte, vuole fare le serenate con Giuseppe Carboni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zerovirgola2 : RT @VigilanzaT: Commissione di Vigilanza Rai: Barbara Floridia (M5s), fedelissima di Giuseppe Conte, è stata eletta presidente. Augusta Mon… - VigilanzaT : Commissione di Vigilanza Rai: Barbara Floridia (M5s), fedelissima di Giuseppe Conte, è stata eletta presidente. Aug… - LovecchioFranco : @natabalzana per quante puttanate hanno sputato contro il m5s, che tanta gente non è pienamente informata delle pol… - Tag43_ita : La pentastellata Barbara Floridia è stata eletta presidente della commissione di Vigilanza Rai - NadiaMAI4 : RT @MarcoGerva1968: Conte alleato di Meloni in Rai per far fuori il Pd e cercare di prendersi Rai3. Buon campo largo a tutti ?@carusocarmel… -