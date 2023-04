Raffaella Milano | contro lavoro minorile serve azione coordinata

Leggi su agi

(Di martedì 4 aprile 2023) AGI - "La ricerca mette in luce come molti ragazzi oggi in Italia entrano nel mondo deldalla porta sbagliata: troppo presto, senza un contratto, nessuna forma di tutela, protezione e conoscenza dei loro diritti e questo incide negativamente sulla loro crescita e sul loro percorso educativo. Ilprecoce è infatti l'altra faccia della medaglia della dispersione scolastica. In una stagione di crisi economica e di forte crescita della povertàil rischio è che, in assenza di interventi, il quadro possa ancora peggiorare". Lo ha detto Raffaela, Direttrice del Programma Italia-EU di Save the Children intervenendo alla presentdell'indagine "Non è un gioco" presentata questa mattina a Roma. "Per questo motivo chiediamo un'...