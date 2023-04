Radio Serie A: erano tre in lizza, ora RDS avanti su Triboo (Di martedì 4 aprile 2023) La Serie A conoscerà presto il partner che la accompagnerà in una nuova avventura: il lancio della Radio ufficiale del massimo campionato italiano. Una scelta che i club avrebbero dovuto prendere durante l’assemblea di Lega ma che è stata rinviata verosimilmente al prossimo appuntamento, previsto in videoconferenza per il 24 aprile. Inizialmente i gruppi in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 aprile 2023) LaA conoscerà presto il partner che la accompagnerà in una nuova avventura: il lancio dellaufficiale del massimo campionato italiano. Una scelta che i club avrebbero dovuto prendere durante l’assemblea di Lega ma che è stata rinviata verosimilmente al prossimo appuntamento, previsto in videoconferenza per il 24 aprile. Inizialmente i gruppi in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

