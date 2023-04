Radio Dimensione Suono in pole come partner della Serie A per la radio ufficiale (Di martedì 4 aprile 2023) Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, il partner della Lega Serie A per realizzare la radio ufficiale del massimo campionato italiano potrebbe essere radio Dimensione Suono. Erano in lizza tre emittenti: Rtl, Rds e il gruppo Triboo, ma ora pare che in pole sia Rds, appunto. I club avrebbero già dovuto prendere la propria decisione durante l’assemblea di Lega, ma hanno deciso di rinviarla al prossimo appuntamento in videoconferenza prevista il 24 aprile. Calcio e Finanza scrive: “Inizialmente i gruppi in lizza per affiancarsi alla Serie A nella realizzazione del nuovo canale erano tre: RTL (edita da RTL 102.5 Hit ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, ilLegaA per realizzare ladel massimo campionato italiano potrebbe essere. Erano in lizza tre emittenti: Rtl, Rds e il gruppo Triboo, ma ora pare che insia Rds, appunto. I club avrebbero già dovuto prendere la propria decisione durante l’assemblea di Lega, ma hanno deciso di rinviarla al prossimo appuntamento in videoconferenza prevista il 24 aprile. Calcio e Finanza scrive: “Inizialmente i gruppi in lizza per affiancarsi allaA nella realizzazione del nuovo canale erano tre: RTL (edita da RTL 102.5 Hit ...

